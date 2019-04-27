Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

"Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu"nun adının "Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu" olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), uluslararası ticarete ilişkin temel kural ve disiplinlerin belirlendiği, aynı zamanda serbest, öngörülebilir ve adil ticaret hedefiyle hareket eden ve uluslararası ticareti etkileyen konularda yeni kural ve disiplinlerin belirlendiği müzakerelerin gerçekleştirildiği uluslararası bir teşkilat olduğu vurgulandı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) imzalanmasıyla temelleri atılan DTÖ'nün, çok taraflı ticaret sisteminin merkezini oluşturduğu belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Mal ticaretinde tarife indirimleriyle başlayan ve DTÖ'nün kuruluşuyla sonuçlanan GATT süreci, hem çok taraflı ticaret sistemine taraf ülke sayısının, hem de uluslararası serbest ticarete açılan sektör sayısının artmasıyla hareketli bir seyir takip etmektedir. Bunun yanı sıra mal ticaretiyle başlayan ve hizmet ticaretine doğru genişleyen küresel ticaret gündemi, uluslararası politika, üretim koşulları ve teknolojide kaydedilen gelişmelerle sürekli değişime uğramaktadır."