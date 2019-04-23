Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride kalan 17 yılda hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık. Ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin imkanlarını geliştirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride kalan 17 yılda hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık. Ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin imkanlarını geliştirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik."
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