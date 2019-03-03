Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya cesaret edemesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da düzenleyeceği miting için, helikopter ile 19 Eylül Stadyumu’na geniş güvenlik önlemleri eşliğinde iniş yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da düzenleyeceği miting için karada, havada ve denizde sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Havadan helikopterler sürekli güvenlik uçuşunda bulundu, denizde ve karada ise güvenlik geniş çaplı önlemleri alındı.

Helikopterle Rize’den havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Stadyumu’na saat 14.20 sıralarında iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol tarafından karşılandıktan sonra Cumhurbaşkanlığına ait otobüs ile Ordu Altınordu Cumhuriyet Meydanı’na geçti.

"Sen kimsin?"

Burada meydanı dolduran vatandaşlara hitap eden Erdoğan, isim vermeden Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin’i eleştirerek, "Maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza aykırı düşen birisi utanmadan oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini çok iyi bilir. Seni bakan yapacağım, sen kalkıp bizi satacaksın. Utanmadan sıkılmadan sağda solda pazarlamaya yelteneceksin. Gereken dersi ona evelallah 31 Mart’ta veriyor musunuz? Bu kişi Ordu’ya yapılan işlere sahip çıkıyormuş. Sen kimsin? Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya cesaret edemesin. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur" diye konuştu.



