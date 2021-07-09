Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gönül Dağı' türküsünü söyledi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye'nin farkl\u0131 b\u00f6lgelerinden gelen gen\u00e7lerle Diyarbak\u0131r'da bir araya geldi.\nG\u00d6N\u00dcL DA\u011eI T\u00dcRK\u00dcS\u00dcN\u00dc S\u00d6YLED\u0130\n\u0130\u00e7kale'de d\u00fczenlenen etkinlikte Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, gen\u00e7lerle bulu\u015fmas\u0131nda G\u00f6n\u00fcl Da\u011f\u0131 t\u00fcrk\u00fcs\u00fcn\u00fc seslendirdi. (\u0130HA)\n\n Son Dakika! Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: \u00c7\u00f6z\u00fcm s\u00fcrecini biz sonland\u0131rmad\u0131k\n
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