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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gönül Dağı' türküsünü söyledi

09.07.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İçkale'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Diyarbakır'da bir araya geldi.

GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

İçkale'de düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan
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