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Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev! Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu

02.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 20 Mart'ta görevden alınan Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev! Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına getirilen ve 4,5 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla 20 Mart'ta görevden alınan Naci Ağbal'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ağbal, yeni kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu.

Twitter hesabında bio'suna yeni görevinin bilgisini ekleyen Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olduğunu duyurmuş oldu.

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NACİ AĞBAL KİMDİR?

1 Ocak 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğmuştur.

İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamlayan Ağbal, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

Aynı yıl Teftiş Kuruluna giren Ağbal 1993'te Maliye Müfettişi olmuş ve yüksek lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda tamamlamıştır.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atanan Ağbal, Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilmiştir.

8 Mart 2008 tarihi itibarıyla Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi olan Ağbal, 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmış ve bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürmüştür.

Ağbal, 9 Şubat 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden istifa ederek Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde aday olabilmek için istifa eden 200 bürokrat arasında yer almıştır.

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşımEski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girmiş ve 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başlamıştır.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise giren Ağbal, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirilmiştir.

Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Maliye Bakanı olarak görevlendirilen Ağbal, 24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atanmıştır.

7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanmıştır.

20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, 2 Kasım 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakanlık müşavirliğine atanmıştır.

52 yaşındaki Türk bürokrat ve siyasetçi Naci Ağbal, evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Naci Ağbal Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Yandaşlara iş çok.Gelsin paracıklar.
TAM KOMEDİ ADAMI KOV SINRA CAĞIR BEN OLSAM KABUL ETMEM
guzel ulkem

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