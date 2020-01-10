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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'dan gelen bir grup görme engelli öğrenciyi kabul etti.

Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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