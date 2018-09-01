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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi başlıca gündem maddemizi oluşturdu."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 18:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi başlıca gündem maddemizi oluşturdu."


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