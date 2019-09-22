HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 21:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü

NEW YORK, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gelen Erdoğan’ın ilk ikili görüşmesi konakladığı Peninsula Hotel’de gerçekleşti. Erdoğan, ABD’li Senatör Graham’ı kabul etti. Kabul yaklaşık 40 dakika sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmede hazır bulundu. ABD’li Senatör Graham görüşmenin bitiminde kısa bir açıklamada bulundu. Görüşmenin iyi sonuçlandığını ifade eden Graham, ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığını belirterek, "Türkiye’nin Suriye’de yaptıkları DEAŞ'ın geri gelmemesini sağlıyor. Türkiye İdlib’te önemli işler yapıyor, insanların ölmesini önlüyor. Türkiye ile stratejik partnerliğimizin artması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye sadece Suriye için değil tüm bölge açısından önemli. Ayrıca, Türkiye’yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Erdoğan, ABD’li senatör Graham ile görüştüErdoğan, ABD’li senatör Graham ile görüştü
ABD'ye FETÖ uyarısı: Şeytani bir ağı...ABD'ye FETÖ uyarısı: Şeytani bir ağı...

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
İletişim Başkanı Altun’dan Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

ABD'ye FETÖ uyarısı: Şeytani bir ağı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması: Yanlış bir yazışmadır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.