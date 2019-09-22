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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 21:41 | Son Güncelleme

YUVARLAK MASA TOPLANTISINA KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Yuvarlak Masa Toplantısı'na' katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü (2)

YUVARLAK MASA TOPLANTISINA KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Yuvarlak Masa Toplantısı'na' katıldı. Toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıda Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 1,5 saat sürdü.

Arda ERDOĞAN/NEW YORK, (DHA)

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