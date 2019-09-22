HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 23:35 | Son Güncelleme

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Başkan Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü (3)

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Başkan Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’nda edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. Başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump'la yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Öte yandan, New York’taki temaslarına devam eden Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Erdoğan’a programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü (3)

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Graham ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
İletişim Başkanı Altun’dan Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

ABD'ye FETÖ uyarısı: Şeytani bir ağı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması: Yanlış bir yazışmadır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.