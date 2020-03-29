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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 23:25 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.


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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan

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