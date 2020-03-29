Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 29, 2020
Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın.
Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun... pic.twitter.com/t6d1ZAbEs5