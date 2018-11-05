Cumhurbaşkanı Erdoğan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu açtı

Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-LİMAK Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Okulun açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören eşi Revna Demirören katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Otizm Eylem Planı hazırladıklarını, planın, ülkede sayıları 1 milyonu bulduğu tahmin edilen, aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk bir kesimi kapsadığını belirtti.

Erdoğan, içinde 6 ana başlık ve 26 tedbirin yer aldığı eylem planının ilgili kurumlar tarafından hayata geçirildiğini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer tüm kurumlara Otizm Eylem Planı'nın uygulamasını hassasiyetle takip ettiğini belirtti.

"ZİHNİ MİLLİ, İŞİ YERLİ OLMAYAN KADROLAR TARAFINDAN İŞGAL EDİLMİŞTİR"

Erdoğan, "Geçmişte siyasetten bürokrasiye, medyadan akademiye her yer büyük ölçüde hayata insan odaklı bakmayan, zihni milli, işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmiştir. İşte bu sebeple Türkiye pırlanta kıymetinde yıllarını boş tartışmalarla heba etmiştir. Biz Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğimizi söyleyerek işe koyulduğumuzda karşımıza çıkartılan engeller, hep ülkeyi yeniden bu kirli iklime sürükleme amacı taşıyordu. Ülkemizi büyüttükçe, güçlendirdikçe, ülkemizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdıkça bu engelleri birer birer aştık" dedi. "KAZANIRSAK HEP BİRLİKTE KAZANACAK, KAYBEDERSEK HEP BİRLİKTE KAYBEDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2023 hedefimiz var. Bizi bu hedeflerimizden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen hedeflerimize doğru yürüme kararlığımızdan asla vazgeçmedik, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, işte bu hedef üzerinde inşa edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. Devletimizle milletimiz arasındaki o güçlü bağ, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır. Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafya bize sadece yaşayacak bir ev değil aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük medeniyetlerinin birikimini de bırakmıştır. Sorumluluğumuz, sadece kendimizle sınırlı değil, geleceğini bizimle birlikte gören, bölgemizdeki ve dünyadaki yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermek mecburiyetindeyiz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor" dedi. Erdoğan, "Türkiye, herkesin kendi gücü ve kabiliyeti oranında büyük seferberliğe katkısı bulunması gereken bir dönemden geçiyor. Unutmayın, kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz" dedi.

"FİTNECİLERE, FESATÇILARA, PROVOKATÖRLERE FIRSAT VERMEMEMİZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Bunun için bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmamız, fitnecilere, fesatçılara, provokatörlere fırsat vermememiz gerekiyor. Bu güne kadar saflarını sıkı tutan, milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bir kez daha ülkemize ve engelli evlatlarımıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Okulu İstanbulumuza armağan eden Nihat (Özdemir) Bey'e, değerli evlatlarına, Özdemir ailesine tekraren teşekkür ediyorum" diye konuştu. "EĞİTİM SİSTEMİMİZE ARMAĞAN ETMENİN GURURU VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, açılış töreninde bir konuşma yaparak, "Limak Vakfı tarafından engelli çocuklarımıza hizmet verecek Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu, eğitim camiamıza kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. İlkelerinden asla ödün vermeyen idealist bir eğitimci ve mühendis, çocuklara, gençlere, kadınlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş bir hayırsever, fedakâr bir anne olan ve 2016 yılında kaybettiğimiz eşim rahmetli Gülseren Özdemir'in ismine, hatırasına, gelecek idealine yakışır bu okulu, eğitim sistemimize armağan etmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Özdemir, "Hiç şüphesiz engelli vatandaşlarımızın toplumda eşit fırsatlara sahip bireyler olmaları en büyük arzumuz. Rahmetli eşimde imkanları el verdiğince yardımcı olmaya çalıştı. Bu bakış açısıyla çocuklarımızı kucaklayacak, her türlü teknik donanıma bünyesinde barındıran bu okul ile onları desteklemek ve gelecek yıllarda başarılarını kutlamak, bizlere sonsuz bir mutluluk yaşatıyor" diye konuştu.

"GELECEĞİN KAPISINDAN HEP BİRLİKTE İÇERİ ADIM ATIYORUZ"

Nihat Özdemir, "Daha geçen hafta, dünyanın en büyük ve rekor sürede tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'mızın açılışını, zat-ı alilelerinizin teşrifleriyle gerçekleştirdik. Yeni havalimanımız bizler için hiç süphesiz bir gurur vesilesi. Şunu yürekten söylemek istiyorum: geçen hafta yaşadığım tarifsiz heyecanı, mutluluğu ve gururu, bugün burada aynı şekilde yaşıyorum. Çünkü, rahmetli eşimin bizlere hatırlattığı gibi; 'bugün sadece bir okulun kapısından değil, geleceğin kapısından hep birlikte içeri adım atıyoruz" dedi. OKUL HAKKINDA

Geçtiğimiz yıl Limak Vakfı ve İstanbul Valiliği arasında imzalanan bir protokol kapsamında yapımı kısa sürede tamamlanan ve eğitime açılan okul, engelli çocuklar için büyük bir ihtiyacı giderecek. Toplam 27 derslikten oluşan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, toplam 300 öğrenci kapasitesine sahip. Okulda, orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler, orta ve ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler ve birden fazla engeli olan (zihinsel ve bedensel) öğrenciler eğitim ve öğretim görebilecek. Okul katları çocukların kolaylığı için renklerle kodlandı ve güvenlikleri için binanın dış hatları yuvarlak olarak inşa edildi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alan içerisinde 27 derslik ve 12 bireysel eğitim sınıfından oluşan okulun içinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik derslikleri, görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları bulunuyor. Ayrıca kütüphane/bilgisayar odası, veli bekleme salonu, okul aile birliği odası, fizyoterapi ve konuşma terapisi salonu, revir, yemekhane, 100 kişilik konferans salonu, kulis ve fuayesi, 2 adet (sedye alabilecek ebatta) asansör, bahçede eğitim ve oyun istasyonları, açık hava derslikleri var. Öte yandan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, dünyanın önde gelen gayrimenkul ve inşaat projelerinin değerlendirildiği EuropeanPropertyAwards'ta (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) “En İyi Kamu Hizmet Binasıö ödülüne layık görüldü.Ödüllü proje, Mimar/Mühendis Durul Kuşdemir tarafından tasarlanırken EuropeanPropertyAwards, gayrimenkul ve inşaat projelerinin değerlendirilmesinde dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olarak sayılıyor.