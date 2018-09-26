Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

Erdoğan, Brunson'ın Türkiye'de terör örgütleriyle ilişkisi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığına ve daha sonra tutuklandığına işaret ederek, 12 Ekim'de yapılacak duruşmada mahkemenin ne karar vereceğini bilmediğini, karar mercinin siyasiler olmadığını kaydetti.

Söyleşide Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Rahip Andrew Brunson meselesine de değinen Erdoğan, Brunson'ın kaderine siyasetçilerin değil, Türk yargısının karar vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda da Beşşar Esed rejimiyle barış çabalarının sürdürülmesinin mümkün olmadığını ve radikal grupların İdlib'de yeni silahtan arındırılmış bölgeden çıkışlarının başladığını belirtti.

Erdoğan, New York'taki BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Reuters ajansıyla yaptığı söyleşide, ABD'nin Tahran yönetimini hedef alan yaptırımlarına rağmen Türkiye'nin İran'dan doğal gaz satın almayı sürdüreceğini ifade etti.

Rahip Brunson'ı cumhurbaşkanı sıfatıyla affetme yetkisi bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Yargımız bağımsızdır. Mahkemenin ne karar vereceğini bekleyip görelim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Brunson davasının Türk ekonomisiyle uzaktan yakından ilişkisi bulunmadığını belirterek, şu anda ülkedeki ekonomik sıkıntının abartılacak bir süreç olmadığını, Türkiye'nin bunu kendi imkanlarıyla çok kısa zamanda aşacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankasının eylül ortasında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17,75'ten 24'e yükseltmesine ilişkin olarak da bunun, Merkez Bankasının bağımsızlığının açık bir göstergesi olduğunu, kendisinin cumhurbaşkanı olarak faiz artışına karşı çıktığını yineledi.

