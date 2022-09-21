HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ve Finlandiya liderlerini tanıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ve Finlandiya liderlerini tanıştırdı

21.09.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol’u tanıştırdı. Üç liderin sohbeti ise kameralara yansıdı. Güney Kore lideri Suk-yeol, Erdoğan’ın NATO’daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ve Finlandiya liderlerini tanıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol’u tanıştırdı.

GÜNEY KORE LİDERİNDEN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Suk-yeol’un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore’ye bir ziyaret planladığını belirterek, “Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var” dedi. Suk-yeol ayrıca eşi Kim Kun-hee’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde New York’ta düzenlenen Türk mutfağı programına katılacağını da söyledi.

e2

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de ayaküstü sohbet etti. (İHA)

e3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan ABD'de İsrail'le kritik temasErdoğan'dan ABD'de İsrail'le kritik temas
SON DAKİKA | Dünyaya böyle seslendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı! "KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz"SON DAKİKA | Dünyaya böyle seslendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı! "KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz"
'Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın devletin başındasınız''Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın devletin başındasınız'
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan birleşmiş milletler

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçiyor

Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçiyor

Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

SON DAKİKA | Dünyaya böyle seslendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı! "KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz"

SON DAKİKA | Dünyaya böyle seslendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı! "KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz"

İstanbul'da kan donduran olay! Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü

İstanbul'da kan donduran olay! Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü

Savaşın seyrini değiştirecek karar!

Savaşın seyrini değiştirecek karar!

İlginizi Çekebilir

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.