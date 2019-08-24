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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2019 01:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Rize, malum son seçimlerde bir numara oldu ve bir numara olmak suretiyle de hakikaten kendi içinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. İnşallah, temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah bir numara olmayı gerçekleştirmek"

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rize, malum son seçimlerde bir numara oldu ve bir numara olmak suretiyle de hakikaten kendi içinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. İnşallah, temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah bir numara olmayı gerçekleştirmek." dedi.

Memleketi Güneysu'ya gelen Erdoğan, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Makam aracından inerek otobüse geçen Erdoğan, burada kısa bir konuşma yaptı.

Geç saate kadar kendisini bekleyen hemşehrilerine teşekkür eden Erdoğan, "Rize, malum son seçimlerde bir numara oldu ve bir numara olmak suretiyle de hakikaten kendi içinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. Temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah bir numara olmayı gerçekleştirmek. Şimdi birileri rahat durmuyor, kendilerine göre bir şeyler yapma gayreti içinde olanlar var ama bugüne kadar hiçbirisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunların akıbeti de hayır olmayacaktır. Siz hemşehrilerimle kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, inşallah yürüyeceğiz." diye konuştu.

Yarın Yusufeli Barajı ile Rize-Artvin Havalimanını yerinde kontrol edeceğini ardından, Güneysu bölgesine girerken lojmanların olduğu bölgede büyük bir açılış töreni yapacaklarını belirten Erdoğan, "Şimdi bunları niye yaptık? istiyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine vasıflı öğretim üyeleri gelsin. Çünkü ev bulamadığı zaman öğretim üyesi gelmiyor ama şimdi burada lojmanları olduğu için çocuklarına okul imkanları olduğu için inanıyorum ki, profesörler, doçentler, doktora yapmış olan akademisyenler gelecekler." dedi.

Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden çok daha başarılı öğrenciler çıkarma şansını yakalayacaklarını dile getirdi.

Rize-Artvin Havalimanının yapımının hızlandığını da aktaran Erdoğan, havalimanının yapımıyla beraber alternatiflerin çoğalmış olacağını, bunun bölgeye olan ilgiyi artıracağını kaydetti.

Ayder Projesine de değinen Erdoğan, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından bazı hemşehrileriyle sohbet eden Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri arasında konutuna geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güneysu Rize

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