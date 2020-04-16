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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2020 17:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili

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