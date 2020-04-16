Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, g\u00f6r\u00fc\u015fmede yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) ile m\u00fccadelede i\u015f birli\u011fi konular\u0131, ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel meseleler ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER'Ke\u015fke arkada\u015f sat\u0131lan bir yer olsa'K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan Erdo\u011fan'a 'mitomani' yan\u0131t\u0131PlayStation 5'in \u00e7\u0131k\u0131\u015f tarihi ertelenebilir! Bak\u0131n neden...