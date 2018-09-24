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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

 BM Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Nafiz Albayrak / New York, 24 Eylül (DHA) - BM Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Erdoğan ve Guterres'in el sıkışması

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