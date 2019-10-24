Cumhurbaşkanı Erdoğan güven mektuplarını kabul etti

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Şili ve Karadağ Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Şili Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre ve Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç'i kabul etti. Ziyarette Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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