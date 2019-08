Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölge konusunda, “ABD ile de bu konuları görüşüyoruz. Savunma bakanım aynı şekilde, görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini kendilerinden istiyoruz. Münbiç’teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru o bölgedeki terör örgütlerinin bir an önce bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Yine bu bölgede ‘güvenli bölge’ sözünün yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmenin ardından basının sorularını yanıtladı. Putin ile Fırat’ın doğusunda kurulma çalışmaları süren ‘güvenli bölge’ konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda gerek şahsım gerek dışişleri bakanım, ABD ile de bu konuları görüşüyoruz. Savunma bakanım aynı şekilde, görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini kendilerinden istiyoruz. Zira Münbiç’teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru o bölgedeki terör örgütlerinin bir an önce bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Yine bu bölgede ‘güvenli bölge’ sözünün yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.