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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölge konusunda, “ABD ile de bu konuları görüşüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölge konusunda, “ABD ile de bu konuları görüşüyoruz. Savunma bakanım aynı şekilde, görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini kendilerinden istiyoruz. Münbiç’teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru o bölgedeki terör örgütlerinin bir an önce bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Yine bu bölgede ‘güvenli bölge’ sözünün yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmenin ardından basının sorularını yanıtladı. Putin ile Fırat’ın doğusunda kurulma çalışmaları süren ‘güvenli bölge’ konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda gerek şahsım gerek dışişleri bakanım, ABD ile de bu konuları görüşüyoruz. Savunma bakanım aynı şekilde, görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini kendilerinden istiyoruz. Zira Münbiç’teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru o bölgedeki terör örgütlerinin bir an önce bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Yine bu bölgede ‘güvenli bölge’ sözünün yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.

“Tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil”
Türkiye’ye sınırdan zaman zaman yapılan tacizlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Ve şuanda sınırlardaki hazırlıklarımızın hepsi bunun içindir. Ve bu güvenli bölgenin tesisi ülkemizin ve tüm bölge halkının, sağlık sıhhat içerisinde geleceğe yürümesi için önem arz ediyor. Ve bu konuda kararlılığımız tamdır. Ve bu adımı da atacağımızı sayın Başkana ifade ettim” şeklinde konuştu.

“S-400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı, hiçbirine kulak asmadık”
Türkiye’nin Rusya’yla, savunma sanayinde olan işbirliklerinin geleceği hakkında değerlendirmede bulunan Erdoğan, “MAKS -2019 fuarı gerçekten bizler için de büyük önem arz etti. Ben şuanda savunma sanayi müsteşar teşkilat başkanımı burada bırakıyorum. O da mevkidaşı ile görüşmelerini yapacak. Tabii Rusya ile attığımız adımlarda en önemli özellik ortak üretim. S-400’de bunu gördük ve S-400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı. Şöyle dendi böyle dendi. Biz hiçbirine kulak asmadık. Ve şuanda bugünde S-400’ün ikinci etabı başladı ve devam ediyor. Ve eylül sonuna kadar da biliyorsunuz bunlar hızla devam edecek. Elemanlarımızın yetiştirilmesi burada yine aynen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bütün mesele buradaki dayanışma ruhudur”
Bu dayanışmanın savunma sanayinin birçok alanında sürdürülmesini istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yolcu uçaklarında olabilir, aynı şekilde savaş uçaklarında olabilir. Bütün mesele buradaki dayanışma ruhudur. Ve bu dayanışma ruhunu biz bundan sonraki süreçte, radar karıştırıcılar olsun, diğerlerinde de aynen ettirmek istiyoruz. Roketlerde, savunma sistemlerinin değişik alanlarında olsun yapabileceğimizi, notlarımızı da aldık, süratle geliştireceğiz” dedi.

“Bu yıl çok farklı bir yıl 2020 daha farklı bir yıl olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hepsinden öte bizim şuanda ekonomik alandaki dayanışmamız da çok çok önemli. Türkiye olarak 25 milyar dolar seviyesine çıktık. Ama hedef 100 milyar dolar seviyesine ulaşmak. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi Rus turistlerin Türkiye’ye gelişi, halklarımızın da kaynaşması noktasında büyük önem ifade etmiştir. Bu yılın kültür turizm yılı olması da kaynaşmamız ve güçlerimizi birbirimize katmamız konusunda önemli bir gelişme. Bu yıl çok farklı bir yıl 2020 daha farklı bir yıl olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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