Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenli bölgedeki bütün projeleri hayata geçiririz ve tarihe damga vururuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Amerika ve koalisyon güçleri, Rusya, İran, Türkiye bu işi sahiplenirsek çözeriz. Burada bizim bir ile iki yıl arasında zamana ihtiyacımız var. Bütün projeleri hayata geçiririz. Tarihe damga vururuz. Bir mülteciler şehrini bu güvenli bölge içinde şehirlerini kurmuş oluruz. Tarih bizi anar” dedi. “Güvenli bölgedeki bütün projeleri hayat geçiririz ve tarihe damga vururuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT1’de düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Güvenli bölgeye mültecilerin geri dönmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işin buradaki Amerika ve koalisyon güçleri, Rusya, İran, Türkiye bizler bu işi sahiplenirsek biz bu işi çözeriz. Çünkü artık başka bir şey kalmıyor. Teröristler bölgeden çıkarılmış, teröristlerden arındırılmış güvenli bölgede, lojistik destek sağlanacak. Biz bütün inşaatları yaparız diyoruz. Burada bizim bir ile iki yıl arasında zamana ihtiyacımız var. Bütün projeleri hayata geçiririz. Tarihe damga vururuz. Bir mülteciler şehrini bu güvenli bölge içinde şehirlerini kurmuş oluruz. Bu bir damgadır. Tarih bizi anar. 1940’lardan sonra Amerika, Rusya tek noktada buluştuğu başka örnek yok. Teröre karşı elde ettiğimiz zaferle sağlamış olduk. Bu şahsımın değil, milletimizin, askerimizin özellikle de Suriye Milli Ordusunun teröre karşı elde ettiği bir zaferdir” şeklinde konuştu.

“8,5 yıl oldu dünya bu Suriye trajedisine duyarsız kaldı”

Suriye trajedisine dünyanın sessiz kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kapıları açarsak çok ciddi oranda bir gidiş olur diye düşünüyorum. Türkiye’yi çok sevip de ayrılmak istemeyenler de var. Verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. 2015’te dediler ki. 3 artı 3 milyar avro size destek vereceğiz, dediler. Bütün mültecileri yapılan destekler. Sağlık, eğitim, yiyecek, giyecek. Bizim yaptığımız harcama 40 milyar doların üzerinde. Biz bu insanları sefil bırakamayız. 8,5 yıl oldu dünya bu Suriye trajedisine duyarsız kaldı. Bizim temizleyeceğiz, bölgede imar çalışmalarına destek verecekler mi hala bekliyoruz. Biz veriyoruz diyenleri daha görmedik. Boris bu teklifi yaptı ama, Boris’e Londra’da bu olmaz. Almana sorarsan Berlin diyor. Bunun olacağı tek yer var. İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep burada yapalım. Olmaz diyorsanız NATO liderler zirvesinin öncesinde veya sonrasında orada yapalım” dedi. “Faizlerde tek haneliye geçtiğimizde, enflasyonda seri olarak düşüş göreceğiz”

Merkez Bankasının faiz oranlarını düşürmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomi de de faizin ne denli bela olduğuna inanırım. Şu anda bu konuda benim örneğim, baktığım çalıştığım şey. Dünyada gelişmiş ülkelerin faiz oranları nedir diye bakıyoruz. Japonya’da faiz oranları ekside, Avrupa’da 1’lerde dolaşıyor. Bize ne oluyor da 40’lara ulaşıyor. Enflasyon 30’du, enflasyonu da 7,2’ye indirdik. Sonra ne oldu, malum Taksim hadiseleri falan, bunlarla bir anda faiz çift haneliye çıktı. Enflasyon aynı şekilde çıktı. Biz faizi düşürelim derken, maalesef birileri de kendi ülkemde faizi artıralım dediler. Şu anda o inançtayım. Bundan önceki Merkez Bankası bağımsızdır diyorlar ya, bunu derken benim milletime bu işin hesabın Merkez Bankası mı ödeyecek. Seçim zamanı sandığa biz gidiyoruz, hesabı biz veriyoruz. Ona göre bu işin planlamasını yapmalıyız. Amaç mı olacak, araç mı olacak. Araç olma noktasında bağımsızlığını savunurum. Ama amaç olma noktasında asla. Birileri bunun amaç bağımsızlığını savunuyor. Kusura bakmasın. Yeni yönetim sisteminde bunu getirdik. Merkez Bankasını başkanını Başkan icabında görevden alabilir. Bu adımdan sonra hamd olsun neredeyse tek haneliye yaklaşıyoruz. Tek haneliye geçtiğimiz anda çok daha seri olarak söylüyorum enflasyonda da ciddi manada düşüşü göreceğiz. Bu bir şeyi getirecek, Türkiye’de yatırımlar sıçrama yapacak. Bu kadar yüksek faizle, yatırım olur mu? Girişimci özgüvenini kaybetti. Bu kadar kaybettikten sonra parayı bu kadar parayı pahalıya satın alan insan yatırım yapabilir mi? Otomotiv sektöründe tekrar artışlar başladı, konut satışlarında artmaya başladı. Hareketlenmeyi getirirken, konut olayında, konutun tesir ettiği alanlara baktığımızda 250 civarında çeyiz, mobilya gibi yansıma var. Yani birçok sektör onunla hareketleniyor. Bunları görünce de çok şey değişecek ve güçlü bir Türkiye hikayesini inşallah geçmişte olduğumuz gibi tekrar başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayimiz yerli ve milli olmasaydı terörle mücadeleyi de, Suriye operasyonunu da bu kadar başarılı yapamazdık”

Savunma sanayisiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayinde sıçramamız var. Savunma sanayimiz yerli ve milli olmasaydı terörle mücadeleyle bu kadar başarılı yapamazdık, Suriye’deki operasyonu başarılı sürdüremezdik. İHA ve SİHA’ların yerli ve milli olması bizi rahatlattığı gibi zırhlı taşıyıcılarımız bizi rahatlatıyor. Amerika’dan akıllı bomba alamadım Obama döneminde. Patriot’ta aynı sıkıntıyı yaşadık. Sayın Trump’tan da istedim. Kongre müsaade etmedi dediler. Olmayınca başımızın çaresine baktık, S400 aldık. Buna rağmen verin Patriot’ta alalım dedik. Biz F-35 vermeyeceğiz dediler. Bu iş mi ya, ben Türkiye Cumhuriyeti olarak 1 milyar 400 milyar dolar yaptık. Biz F-35 müşterisi değiliz, bazı parçalarını biz üretiyoruz. Bunu üreten bir ülkeye sen diyorsun ki biz sana vermeyeceğiz diyorsun. Bu toplumda nasıl izah edilir. NATO beraberiz, üretimde beraberiz vermeyeceğim diyor. Ben bunu kendime izah edemiyorum, bu da sıkıntılarımız var. Biz başımızın çaresine bakacağız, bunları da kendimizi üreteceğiz. Bunları da geliştireceğiz” dedi.

”İstihbari kaynağımızın verdiğiyle de yüzde 75-80 gibi bir desteğin olduğunu görüyoruz”

Türk ordusuna destekle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin genelinde, bu konuda ciddi bir destek söz konusu. Parlamento da terör örgütünün destekçisi olan parti dışında diğer partiler ittifakla bu kararı aldılar. Zaman zaman ana muhalefetin başındaki zatın çirkin açıklamaları oluyor. Salı günü grup toplantısında yaptığı toplantı da şahsım ve heyetimle beraber Sayın Putin’le görüşüyoruz. Bu görüşmelerin olduğu gün o zat zehir zemberek şeyler konuşuyor. İşin aslını bilmiyor. Ben Savunma Bakanımı bunlara gönderiyorum bilgilendirin diye. aynı şekilde Meral Hanım’ı değerlendirdiler, MHP değerlendirdiler. Yaptığı işe bakın. Biz önce ülkeyi yöneten bir başkanlık sistemiyle ortada olan bir hükümetiz. Biz Rusya’da bu işleri konuşurken, teröre karşı bunları konuşurken, sende kalkıp içerden bize vuruyorsun. Ülkede bir kamuoyun araştırmasına girmiş değiliz. İstihbari kaynağımızın verdiğiyle de yüzde 75-80 gibi bir desteğin olduğunu görüyoruz. İyi Parti sürece olumlu destek veriyor. Oradan ben henüz herhangi bir ses duymadım. Olumlu tavır içindeler, dolayısıyla burada sadece CHP tabanında da başındaki zatın takındığı tavrın tabanda olduğuna inanmıyorum. Onlarında altı okta milliyetçilik var” dedi.