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Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Uçaklar (F-35) bize teslim edilmiyor.

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Uçaklar (F-35) bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri herhalde bekleyecek halimiz yok" dedi. Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Türkiye gündemde F-35 projesi var. Parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri herhalde bekleyecek halimiz yok" diye konuştu. Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur" dedi. "Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde, kendi askerlerimizle fiilen bölgeyi oluşturmaya başlamazsak, varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün" ifadelerini kullandı.

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