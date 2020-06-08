HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Çarşamba günü geliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Çarşamba günü geliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 22:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT’de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, başları yapışık iki kardeşle ilgili de konuşurken ameliyatlarının gerçekleştirildiğini ve Çarşamba günü Türkiye’ye döneceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Çarşamba günü geliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başları yapışık olan kardeşlerle ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmir'li bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik.

"42 KİŞİLİK EKİPLE AMELİYAT GERÇEKLEŞTİ"

Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki "Bedeli neyse biz ödeyeceğiz." Onlarda bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor.

İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar.

1


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, yiyecekler böyle geldi Tadım menüsüne 500 dolar verdi, yiyecekler böyle geldi
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın favori içeceğinin sırrı çözüldü!

Erdoğan'ın favori içeceğinin sırrı çözüldü!

'Aktif siyaseti bırakıyorum' mesajıyla istifa etti!

'Aktif siyaseti bırakıyorum' mesajıyla istifa etti!

Bikini hali olay olan Serenay'dan bomba paylaşım! Kural bozdu

Bikini hali olay olan Serenay'dan bomba paylaşım! Kural bozdu

Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı

Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a yanıt

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Diğer Haberler
Trafikte karpuz yiyerek araç kullanan magandadan pes dedirten sözler: Çatur çutur yedim

O magandadan pes dedirten sözler: Çatur çutur yedim

Denizli'de babasına öfkelenen genç evi ateşe verdi

Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi

Cüneyt Özdemir'den Adalet Bakanı Gül'e eleştiri: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Toplum Bilimleri Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Merakla bekleniyordu! İlk toplantı yapıldı

Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.