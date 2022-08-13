Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin Anma Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de 'Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katılıyor.

Erdoğan'ın anma programındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları ile yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.

Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Lokman Perande, Ahi Evran, Mevlana, Seyid Mahmud Hayrani gibi Hak dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz.

Sevgili canlar, vefatının 751. yıl dönümü vesilesiyle 2021'i UNESCO ile beraber tüm dünyada Hacı Bektaş yılı olarak değerlendirdik.

Çeşitli illerimizde temeli atılan cemevlerinin toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da Türkiye devletinin birinci sınıf, aynı haklara sahip fertleridir.

