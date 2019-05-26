HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışma ödül törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 19:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 7.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 7. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları ödül törenine katıldı.
Büyük Çamlıca Camii’nde gerçekleşen 7. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye girenlere ödül verdi. Yarışmaya katılan yabancı katılımcılarla da sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Büyük Çamlıca Camii’nden ayrıldı.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Eşref Kolçak’ın vefatıyla ilgili ilk açıklama hastaneden geldiEşref Kolçak’ın vefatıyla ilgili ilk açıklama hastaneden geldi
Binali Yıldırım’dan Tuzla’da esnaf ziyaretiBinali Yıldırım’dan Tuzla’da esnaf ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.