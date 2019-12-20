HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 14:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar.”

Marmaris'te tuvalet şoku! Marmaris'te tuvalet şoku!
Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!
Törendeki protestonun nedeni belli oldu!Törendeki protestonun nedeni belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacaktır

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törendeki protestonun nedeni Canan Kaftancıoğlu'ymuş

Törendeki protestonun nedeni belli oldu!

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler? Ada Araştırma yayımladı, dikkat çeken anket sonuçları

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan canlı yayında Kanal İstanbul uyarısı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni riske eder

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili ve HDP'li vekiller arasında tartışma!

TBMM'de 'işgalci' gerilimi! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.