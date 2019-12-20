Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar.”