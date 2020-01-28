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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine. Wagner var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine. Wagner var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
28.01.2020 17:27 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine. Wagner var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler."