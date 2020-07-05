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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2020 21:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moise’nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.

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