Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile görüştü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve Moise\u2019nin, enerji ve altyap\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere iki \u00fclke ili\u015fkilerini geli\u015ftirme hususunda mutab\u0131k kald\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede, kovid-19 ile m\u00fccadelede i\u015fbirli\u011fi konular\u0131 da ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERT\u00fcrk Pop M\u00fczi\u011fi'nin 66'l\u0131k g\u00fczeli mayolu pozuyla sosyal medyay\u0131 sallad\u0131Erdo\u011fan'dan koronavir\u00fcs payla\u015f\u0131m\u0131!2020 2. karne notlar\u0131 nas\u0131l, nereden \u00f6\u011frenilir?