Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi halka hitap etmek üzere Hakkari’ye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerini alındığı kent merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan helikopter, kent semalarında Atak ve Skorsky helikopterleri nezaretinde bir süre şehir turu attı.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere Hakkari’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havadan uzun bir süre, 3 yılda büyük değişimin olduğu kent merkezini izledi. Erdoğan’ın helikopteri daha sonra Gazi Mahallesi Fatih Kışlasına iniş yaptı. Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlara el salladı. Halka hitap edeceği valilik önünde binlerce kişi tarafından alkışlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan miting için platforma yöneldi.

