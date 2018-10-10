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Cumhurbaşkanı Erdoğan Halbusi'ye kabul etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisinde Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ve Ruanda Başbakanı Ngirente’yi kabulünün ardından Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’yi kabul etti.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisinde Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ve Ruanda Başbakanı Ngirente’yi kabulünün ardından Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

(FOTOĞRAF)

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