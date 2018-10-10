Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halbusi'yi kabul etti 

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisinde Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ve Ruanda Başbakanı Ngirente’yi kabulünün ardından Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.
(FOTOĞRAF)
Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi
İYİ Parti'den maaşlara "kriz zammı" önerisi
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!
ABD'den FBI teklifi: Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarız
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum