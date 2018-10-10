Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halbusi'yi kabul etti 

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisinde Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ve Ruanda Başbakanı Ngirente’yi kabulünün ardından Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

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