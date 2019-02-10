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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Halde terör estirenlerin işini bitiririz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne diyorlar; patates, domates, sivri biber.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne diyorlar; patates, domates, sivri biber. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Devlet nasıl teröristlerin işini mağaralarda bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini bitiririz. El ele vereceğiz bu sömürüyü bitireceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda İstanbul sandık başkanlarıyla bir araya geldi.

“Sandıklarda en ufak su sızıntısına su kaçağına müsaade etmeyeceğiz”
Burada bir konuşma yapan Erdoğan, “İstanbul’da tüm sandıkların kontrol altında tutulması, sandıklara tam anlamıyla hakim olmak için bu toplantıyı yapıyoruz. Biz de sandık esaslı seçim çalışması modeli vardır. Bu çalışma sisteminde de aktörler sizsiniz. 3 ana kademe, 3 kadın kolları 3 gençlik kolları olarak sandıklara sahip çıkacağız. Sandıklarda en ufak su sızıntısına, su kaçağına müsaade etmeyeceğiz. Ortalama bir sandıkta 300-350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. Yapılacak iş sandık seçmen listesini önümüze koyacağız. Gençler gençlere kadınlar kadınlara, ana kademe ana kademeye ulaşacak. Bunların üzerinde çalışacağız.
Parti teşkilatının 200-250 gramlık çay poşetlerini kadın kollarına dağıtacağını aktaran Erdoğan, “Sizler de ikram edeceksiniz. Keyifli saatler diyerek evlere gireceksiniz. Bu keyifli saatler gerçekleşirken siz unutulmayacaksınız biz unutulmayacağız, birlikte yola devam edeceğiz. İstanbul’u 1 Nisan’dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. Bugün AKM’nin yeni binasının temelini attık. 20 ay sonra AKM yeni haliyle bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binasını yapıyoruz. Taksim Meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. Taksim Camii de yapılıyor artık Taksim’de araç trafiği olmayacak. Araçları yerin altına aldık alıyoruz. Sultanahmet’i de Beyazıt Meydanı’nı da öyle yapacağız” dedi.

“CHP’yi çöp, çamur ve çukur ile tarif edeceksiniz”
Cumhuriyet Halk Partisinin çevreyle ilgisi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çevreci biziz. CHP’yi 3 ‘Ç’ ile tarif edeceksiniz. ’Çöp, çamur ve çukur’ ile tarif edeceksiniz. İstanbul’u bu kardeşinize teslim ettiğinizde çöp dağları vardı. Çizmelerle seçim kampanyası yaptık” dedi.

“Halde terör estirenlerin işini bitiririz”
Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne diyorlar; patates, domates, sivri biber. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Hazine, Maliye, Gıda-Tarım hükümetimiz el ele verdik, şimdi satış mağazalarıyla tanzim satışlarla illere giriyoruz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor. Buralarda maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Ticaret Bakanlığı’ndan müfettişler hale gitmişler, bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Kovana çomak sokulduğu için... Kendini devletten güçlü zanneden varsa, devlet nasıl teröristlere Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mağaralarda işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini bitiririz. El ele vereceğiz bu sömürüyü bitireceğiz” diye konuştu.

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