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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan burada 4 saati aşkın bir süre kaldı. Erdoğan daha sonra İl Başkanlığı'nın yakında bulunan Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ın makam aracından kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan'ın el sallaması
- Detaylar

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