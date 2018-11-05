Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan burada 4 saati aşkın bir süre kaldı. Erdoğan daha sonra İl Başkanlığı'nın yakında bulunan Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ın makam aracından kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı.

