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Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan burada 4 saati aşkın bir süre kaldı. Erdoğan daha sonra İl Başkanlığı'nın yakında bulunan Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ın makam aracından kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı.

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