Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan burada 4 saati aşkın bir süre kaldı. Erdoğan daha sonra İl Başkanlığı'nın yakında bulunan Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ın makam aracından kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı.
Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde
ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!
İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı
Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık başvurularının başladığı gün Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Okuyucu Yorumları 0 yorum