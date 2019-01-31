IHAAW133337-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Halkla birlikte yönetim ilkesiyle belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz” dedi.
31.01.2019 13:33:37 TSI
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