Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Hamas Siyasi B\u00fcro Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Heniyye'yi kabul etti.\nDolmabah\u00e7e \u00c7al\u0131\u015fma Ofisi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131ld\u0131.PARTNERAd\u0131 Beren Saat ile an\u0131lm\u0131\u015ft\u0131! Dudak duda\u011fa...Tart\u0131\u015fmal\u0131 g\u00f6kdelen projesinde ruhsat\u0131n iptali i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan \u00a0Hamas Siyasi B\u00fcro Ba\u015fkan\u0131 Haniye ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc
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