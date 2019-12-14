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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 19:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

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İsmail Heniyye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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