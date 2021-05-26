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Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

26.05.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar gündem yaratırken Bakan Soylu ve MHP lideri Bahçeli, Türkiye'ye bir operasyon yapıldığını açıkladı. Gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili gerekli mesajları vereceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla aranan Sedat Peker, internet üzerinden yayınladığı videolarla gündem yarattı. Ortaya attığı iddialar özellikle sosyal medyada olay olurken, hedefindeki isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

SOYLU: TÜRKİYE BİR OPERASYONA TABİ TUTULUYOR

Katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Bir organize suç şüphelisinin, yıllarca Türkiye’de herkesin bildiği, tanıdığı, hayatının nereden geldiği belli olan bu ismin iftiraları, iddiaları saçmadır. Bu iddialarla muhatap değiliz. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devlete laf ediyor, Türkiye’ye güya kendi adına vesayet ortaya koymaya çalışıyor. Burada hedef Türkiye. Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor" dedi.

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MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN SOYLU'YA DESTEK

Bakan Soylu'nun açıklamalarına ilk destek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. İçişleri Bakanı Soylu'nun yalnız olmadığını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek" dedi.

Bahçeli, hedefin Türkiye olduğunu belirterek "Hedefin Türkiye olduğu bir tezgah kurulmuştur. Suç ve terör örgütü temincilerinin içinde olduğu dış tedarikçileri olan bir tezgah ile Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir rekabet devrededir" ifadelerini kullandı.

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GÖZLER SAAT 12.00'A ÇEVRİLDİ?

Soylu ve Bahçeli'nin açıklamaların ardından gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi. Söz konusu gündemle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceği merak edilirken, saat 12.00'daki kritik toplantıda Erdoğan'ın konuyla ilgili gerekli mesajı vereceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DİYECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında 'operasyonun hedefi' konusunda pespektif vermesinin beklendiğini belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kimse merak etmesin. Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez." ifadelerini kullandı.

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