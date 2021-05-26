Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla aranan Sedat Peker, internet üzerinden yayınladığı videolarla gündem yarattı. Ortaya attığı iddialar özellikle sosyal medyada olay olurken, hedefindeki isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

SOYLU: TÜRKİYE BİR OPERASYONA TABİ TUTULUYOR

Katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Bir organize suç şüphelisinin, yıllarca Türkiye’de herkesin bildiği, tanıdığı, hayatının nereden geldiği belli olan bu ismin iftiraları, iddiaları saçmadır. Bu iddialarla muhatap değiliz. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devlete laf ediyor, Türkiye’ye güya kendi adına vesayet ortaya koymaya çalışıyor. Burada hedef Türkiye. Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor" dedi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN SOYLU'YA DESTEK

Bakan Soylu'nun açıklamalarına ilk destek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. İçişleri Bakanı Soylu'nun yalnız olmadığını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek" dedi.