HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an olabilir! Fırat'ın doğusuna operasyon geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolton görüşmesinin ardından harekat her an olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir görüşme olmamasına ilişkin sorulan bir soruya Erdoğan, "Bolton’un muhatabı İbrahim Kalın’dır. Biz eğer gerekli görürsek böyle bir talebe evet diyebilirdik. İbrahim Kalın ve daha sonra Genelkurmay Başkanımız görüşmeleri yaptı. Bizim de yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye şu anda gerek yok” diye konuştu.

Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik düzenlenecek operasyona ilişkin de Erdoğan, "Bizim bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı. Biz de bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile her an bir telefon görüşmesinin olabileceğini de dile getirdi.

İHA

PARTNERBekçiler Kralı'yla ünlenmişti! Şimdilerde...Bekçiler Kralı'yla ünlenmişti! Şimdilerde...
Kaş'ta kar sahile dayandıKaş'ta kar sahile dayandı
İZBAN grevine 60 gün erteleme (2)İZBAN grevine 60 gün erteleme (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ABD Suriye ak parti

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 4 yorum
OLSUN BAŞKANIM HER DAİM YANINDAYIZ
doggalgaz elekrtrik pahali hayattan soz et 6 aydir harekatta hareket bana ne.bana ne hareket mareket
Esad'ı devireceğim diye Suriye'ye bir sürü terörist soktu,sonra o teröristlerin namluları bize dönünce yarattığım canavarı temizleyeceğim diye bir sürü vatan evladını Suriye Bataklığına sürüyor. Haydi hayırlısı...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Yarkadaş: Eren Erdem'in babası, cezaevi önündeki konuşmadan sonra işten çıkarıldı

Sert tepki göstermişti! İşten çıkarıldı

Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan için istenen ceza belli oldu

Balyoz davası savcısı için istenen ceza belli oldu!

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü

İstanbul'daki hastane boşaltılıyor

Karısının eve erkek aldığını kameradan görüp ihbar etti! 'Onu Antalya'ya rezil edeceğim'

Karısının eve erkek aldığını kameradan görüp ihbar etti!

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.