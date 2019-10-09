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Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı, hareket merkezinden takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinde

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı, hareket merkezinden takip ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saat 16.00'da Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kurmayları ile birlikte takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldığı görüldü. Hareket merkezindeki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezindeCumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezindeCumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinde

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