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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 130 bininci konutu teslim edecek! Bakan Kurum: 'Yapacağız dersek, yaparız'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.10.2024 22:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da 26 Ekim'de (yarın) 130 bininci konut teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi "Yapacağız dersek, yaparız" diyerek paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 130 bininci konutu teslim edecek! Bakan Kurum: 'Yapacağız dersek, yaparız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay’da 26 Ekim’de (yarın) 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170’e yükselecek.

Saat 14.00’te Hatay Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek törende, AFAD merkezi ile birlikte 12 noktaya canlı bağlantı yapılacak.

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİ FİLMİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı.

Filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlarla birlikte söylediği "Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız" sözleri de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum
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