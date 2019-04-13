CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAYATİ YAZICI'NIN BABASININ CENAZESİNE KATILDI (1)

- Binali Yıldırım da cenaze töreninde yer aldı

Haber: Çağatay KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı. Eyüpsultan Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı.

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