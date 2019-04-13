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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı.

Çağatay KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı. Eyüpsultan Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı.

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