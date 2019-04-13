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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAYATİ YAZICI'NIN BABASININ CENAZESİNE KATILDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

  - Binali Yıldırım da cenaze töreninde yer aldı Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın 93 yaşındaki babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı.

- Binali Yıldırım da cenaze töreninde yer aldı

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın 93 yaşındaki babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı. Eyüpsultan Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İTO Başkanı Şekip
Avdagiç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı.
Cenaze namazı öncesinde Yazıcı ailesi taziyeleri kabul etti. Mustafa Yazıcı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Yazıcı'nın naaşı, cenaze aracına taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.

Görüntü Dökümü:
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