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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hedefimize ulaşacağız' deyip duyurdu: 'Her adımı incelikli düşünülmüş bir politika yürütüyoruz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.01.2025 17:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı her adımı incelikli düşünülmüş bir politika yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hedefimize ulaşacağız' deyip duyurdu: 'Her adımı incelikli düşünülmüş bir politika yürütüyoruz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde konuştu.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU: 'HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ'

Değerli Trabzonlular çatışmanın şiddetin istikrarsızlığın tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı her adımı incelikli düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. DEAŞ terör örgütünü de bozguna uğrattık. Terör örgütü için yolun sonu geldi. PKK'nın Suriye uzantısını sınırımızdan uzaklaştırdık. Emperyalistlerin oyununa gelmeyeceğiz. Bu topraklarda fitne yetiştirmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyeceğiz. Biriz, beraberiz, hepimiz kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Hiç kimse bizim kadim birlikteliğimizi bozamayacak. Terör belasını da ortadan kaldırarak inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız.

"SAYIN ÖZEL HENÜZ AKLA MANTIĞA UYGUN CEVAP VEREMEDİ"

CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının ardında hangi sebeplerin yattığını açıklamasını istedim. Sayın Özel henüz akla mantığa uygun bir cevap veremedi.

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Enerji desteği bütçede 472 milyar lira kaynak ayırdık. Enerji başlığında vatandaşlarımıza çok güçlü destekler veriyoruz. Sayın Özel onu bunu bıraksın da ucuzlatacağız dediği suya neden 5 yılda yüzde 1000'den fazla zam yaptığı açıklasın. Ne oldu da 5 senede suyun fiyatına 10 kat zam yaptınız.

CHP'nin olduğu bir kentte vatandaşlarımız, su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğinden şikayet ediyor. Gabar'da da hedef günlük 100 bin varil. Somali'de Oruç Reis'ten müjde bekliyoruz. CHP kendilerince siyaset yapmaya çalışıyor.

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Diğer 80 ilimizle birlikte Trabzon için de koşturuyoruz. Trabzon'a son 22 yılda toplam 437 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 2,5 milyar lira, Eğitimde 21 milyar lira, Sosyal yardımlarda 42 milyar lira, Sağlıkta 10 milyar lira. Çevre ve Şehircilikte 63 milyar lira. Sanayi ev teknolojide 10 milyar lira. Enerjide kamu ve özel 64 milyar lira. Kültür ve Turizmde 3 milyar lira.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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