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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze’ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze’ye hareket etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca yapılan elektrikli yerli otomobilin açılış ve tanıtım programına katılmak üzere helikopterle Gebze’ye hareket etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca yapılan elektrikli yerli otomobilin açılış tanıtım programına katılmak ve üzere Kocaeli’ye helikopterle hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca yapılan elektrikli yerli otomobilin açılış ve tanıtım programına katılmak üzere helikopterle Gebze’ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca yapılan elektrikli yerli otomobilin açılış tanıtım programına katılmak ve üzere Kocaeli’ye helikopterle hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la beraber helikoptere bindi. Helikopterin hareketi öncesi ve kalkışı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

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