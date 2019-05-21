Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisindeyiz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu Meclis, cumhuriyeti kuran Meclis'tir. Bu Meclis, vesayete karşı dimdik duran Meclis'tir. Bu Meclis, milli iradenin üstünlüğü ilkesinden aldığı güçle saldırıların önünü kesen Meclis'tir.

Türkiye'nin gücü, mesleleri demokrasi ve hukuk çerçevesinde çözmekten gelmektedir. Çok büyük atılımlar gerçekleştirdik.

Güçler ayrımı sistemini ne kadar sağlıklı işletirsek, milletin ihtiyaçlarına o kadar iyi yanıt verebiliriz.

Yasama, yürütme ve yargının güç ve yetki kaynağı milletimiz olduğu için hesap vereceğimiz yer de milletimizdir.

Bugün Türkiye her anlamda kritik bir süreçten geçiyor. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Kendi siyasi ve şahsi çıkarları için gerektiğinde darbecilerle, küresel güçlerle, terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere, milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir ve inanıyorum ki etmeyecektir.

Milletimizin 15 Temmuz'da darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır.

Seçimler yapılır, sonuçta hepsi gelir geçer sonunda sadece Türkiye geriye kalır. Hepimiz Türkiye gemisindeyiz.

Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir."

