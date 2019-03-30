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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hepsi kayıtlı, belgeli. Seçim sonrası açıklayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler mitinginde Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Listelerinden PKK’lıları, HDP’lileri, parlamentoya taşıdılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler mitinginde Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Listelerinden PKK’lıları, HDP’lileri, parlamentoya taşıdılar. Sözde İYİ Parti aynı şekilde taşıdı. Aynı şekilde Saadet’in onlarla iş birlikleri var. Hepsi kayıtlı, belgeli. Seçim sonrası zaman zaman bunları belgeleriyle açıklayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler’de halka seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan "Bay Kemal 9 tane seçim kaybetti koltuğu bırakmıyor. Çünkü Türkiye’de onun seçim kazanma şansı yok en azından koltuğu kaybetmeyeyim diyor. Gelin bu zillet ittifakına öyle bir tokat atın ki, bunlar bir daha belini doğrultamasın" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı’nın listelerine değinen Erdoğan, "Listelerinden PKK’lıları, HDP’lileri parlamentoya taşıdılar. Sözde İYİ Parti aynı şekilde taşıdı. Aynı şekilde Saadet’in onlarla iş birlikleri var. Hepsi kayıtlı, belgeli. Seçim sonrası zaman zaman bunları belgeleriyle açıklayacağız" şeklinde konuştu.
Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusunu yineleyerek, "Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz" dedi.

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