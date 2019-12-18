Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her adımını dikkatli şekilde sürdüren bir iktidar var. Gerek İncirlik, gerek Kürecik, gerekirse ikisi birden” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u201cHer ad\u0131m\u0131n\u0131 dikkatli \u015fekilde s\u00fcrd\u00fcren bir iktidar var. Gerek \u0130ncirlik, gerek K\u00fcrecik, gerekirse ikisi birden\u201d dedi. \u0130stanbul'da ak\u0131lalmaz olay! Deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fcBakan D\u00f6nmez: \u201cLibya anla\u015fmas\u0131n\u0131n AB tescil a\u015famas\u0131 sonras\u0131 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk aylar\u0131nda petrol ve do\u011falgaz arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayaca\u011f\u0131z"Bakan Pekcan\u2019dan rekor uyu\u015fturucu ele ge\u00e7iren \u201cK\u0130M\u201d ekibine \u00f6d\u00fcl