Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'daki askeri müdahaleyle ilgili "Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Çünkü bu ülkeler, bu tür darbelerden çok çekti. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır; bu kayba dost, kardeş Sudan'ın muhatap olmasını istemem" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "62 milyon dolar civarındaki ticaret hacmimiz, nüfus toplamları 100 milyonu geçen iki ülke için, istenilen düzeyin çok altındadır. Ticaret rakamını beraber çalışarak artırma kararlılığımızı teyit ettik. Özel sektörümüzü Burkina Faso'yla ticaret ve yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam ediyoruz. Tekstil ve madencilik alanlarında şirketlerimizin Burkina Faso'da projeler üstlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Dostum Kabore'ye girişimcilerimize sağladıkları destek nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Ziyaret vesilesiyle İstanbul'da Türkiye-Burkina Faso iş forumunun yapılması da faydalı olmuştur. Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon ikinci toplantısının da gerçekleştirilmesini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

'FETÖ İLE MÜCADELEDE KABORE'NİN DESTEĞİNE GÜVENİYORUM'

Burkina Faso'nun, G5 Sahil Dönem Başkanı olduğunu anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olduğunu belirterek, "İkili ilişkilerimizi çok çok önemsiyorum. Burkina Faso dahil, sahil ülkeleri son dönemde artan şekilde terörün hedefi olmuştur. G5 sahil ortak gücüne taahhüt ettiğimiz 5 milyon dolarlık askeri yardımı, planlandığı şekilde değerlendireceğiz ve kendilerine de bu desteğimizi aktaracağız. Dostum Kabore ile görüşmelerimizde terörle mücadele alanında karşılıklı iş birliğimizi ve desteğimizi sürdürme yönündeki ortak irademizi yineledik. 2015 yılındaki darbe teşebbüsünü engelleyen Burkina Faso halkı, 15 Temmuz sonrasında Türk milletiyle dayanışma sergilemiştir. Kıta genelinde FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Kabore'nin desteğine güveniyorum" ifadelerini kullandı.

'KİBİRLİ TAVIRLARIN BİZİM NEZDİMİZDE HİÇBİR DEĞERİ YOKTUR'

Türkiye'nin insanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan dış politikanın takipçisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Afrika ile ilişkilere özel önem verildiğini vurguladı. Erdoğan, "Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur. Afrikalı dostlarımız, kendi sorunlarına yine kendi değerleri, hassasiyetleri ve dinamikleri çerçevesinde çözümler üretecek birikime fazlasıyla sahiptir. Karşılıklı saygı ve eşit ortaklık temelinde, Burkina Faso ve Afrika ülkeleriyle iş birliğimizi daha da ileri taşımaya kararlıyız" açıklamasında bulundu.

'SUÇLULARIN İADESİNİ TEMİN EDECEĞİZ'

Bugünkü görüşmelerin ardından yatırımların teşviki, savunma sanayi ve kamu yayıncılığı alanlarında imzalanan anlaşmaların ikili ilişkilerin ahdi temelini oluşturacağını söyleyen Erdoğan, "Bununla ilgili ayrı bir anlaşmayı da süratle Adalet Bakanlarımızın arasında, suçluların iadesi anlaşmasını da en kısa zamanda gerçekleştirmek suretiyle, özellikle terör örgütü mensuplarının da iadesini karşılıklı olarak temin edeceğiz" dedi.

'DARBEYE MUHATAP OLAN BİR İNSANIM'

Toplantıda soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki askeri müdahaleye ilişkin şunları söyledi:

"Malumunuz, darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim ve Belediye Başkanlığımdan bu yana sürekli sandıkla gelen ve sandıkla bu yolculuğu devam ettiren, darbeyle muhatap olan bir insanım. Onun için darbenin ne olduğu, neler katıp, neler götüreceğini bilen birisiyim. Ne yazık ki, bu dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin, maalesef darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını da, nasıl iş tuttuklarını da görüyoruz. Nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de görüyoruz. Bunun için ülke ismi saymamıza gerek yok, hepiniz biliyorsunuz."

'HER DARBE CİDDİ KAN KAYBIDIR'

Erdoğan, Sudan ile Türkiye arasında köklü tarihi ilişkiler olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Bu ilişkilerin devamından yanayız ve bu noktada da yine temennim odur ki suhuletle bir kardeşlik ağı içinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum, böyle düşünüyorum. Son dönemlerde Sudan'ın yaşadığı sıkıntıları da bilen birisiyim. Bütün bu ekonomik sıkıntıları da aşmak suretiyle Sudan'ın farklı bir sürece girmesi, bu bizim için önem arz etmektedir. Şu anda çok değişik haberler gelmektedir, Sayın Ömer Beşir ile ilgili, evinde midir veya bir başka yerde midir; bunlar hakkında sağlıklı bilgi vermemiz söz konusu değil. Ama şunu söyleyeyim; Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Çünkü bu ülkeler, bu tür darbelerden çok çekti. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır, bu kayba dost, kardeş Sudan'ın muhatap olmasını istemem."

'TÜRKİYE'YE ÇATANLAR BURKİNA FASO'YA ÇATMIŞTIR'

Misafirperverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden konuk Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ise Burkina Faso'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu ilk ziyaretin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin terörle mücadele alanında Burkina Faso'ya vermeyi taahhüt ettiği yardımdan dolayı teşekkürlerini sunan Kabore, "Bu konuyla ilgili olarak karşılıklı hiçbir terör örgütünün ülkelerimizde barınmaması gerektiğinde mutabık kaldık. Türkiye'ye çatanlar Burkina Faso'ya çatmıştırlar. Burkina Faso'ya çatanlar, Türkiye'ye çatmış olarak değerlendirilirler" diye konuştu.

