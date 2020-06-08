Cumhurbaşkanı Erdoğan 'her sabah 1 kaşık içiyorum' demişti! Adıyamanlı köylü sırrını açıkladı

Birçok besin maddesini barındıran dut pekmezi, Anadolu insanı tarafından hastalıklara karşı kalkan olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ‘her sabah bir kaşık içiyorum” dediği dut pekmezi, diğer bölgelerin aksine Adıyaman’ın Tut ilçesinde kaynatılmadan, güneşte olgunlaşıyor.

Kaynatılarak besin değerinin azalmasını önlemek için 3 gün 3 gece güneş ve ayazda bekletilen pekmez, sofralara geliyor.

İLK HASAT BAŞLADI

‘Yeşillikler Beldesi’ olarak bilinen ve ismini dut meyvesinden alan Tut ilçesinde ‘beyaz altının’ ilk hasat başladı. Tut ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda dut yetiştiriliyor. Tut ilçesi, Türkiye’de dut yetiştirilen alan bakımından 2., ürün bakımından ise 4. sırada bulunuyor.