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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en azından kabul ettiğine inanmadım, inanmıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en azından kabul ettiğine inanmadım, inanmıyorum."
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24.01.2020 17:42 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en azından kabul ettiğine inanmadım, inanmıyorum."
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