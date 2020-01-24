HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en azından kabul ettiğine inanmadım, inanmıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en azından kabul ettiğine inanmadım, inanmıyorum."

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce bu 55 maddeyi Hafter'in kabul ettiği veya ateşkesi en azından kabul ettiğine inanmadım, inanmıyorum."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
Maltepe devlet hastanesi'nde yangın (1)Maltepe devlet hastanesi'nde yangın (1)
Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke ettiFilmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

Trafiği kilitleyen yangın! Esenyurt'ta TIR alev alev yandı

İstanbul'da TIR yangını! Trafik kilit...

Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti

Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Robin Hood' bu seferde İzmit'te ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyor! Bu seferde orada ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.